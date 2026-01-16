Ötən gün 10 avtomat, 4 qumbara aşkarlanıb
Hadisə
- 16 yanvar, 2026
- 11:13
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 10 avtomat silahı aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 15-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 10 avtomat silahı, 2 tapança, 4 qumbara, 6 alışdırıcı, 79 tüfəng, 7 patron darağı və 571 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
