За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 10:49
За минувшие сутки правоохранительными органами был задержан 71 человек, находившийся в розыске по различным основаниям.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, из общего числа задержанных 54 человека разыскивались как должники.
В ходе операций также были выявлены 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, и 10 случаев незаконного хранения и обнаружения оружия и боеприпасов.
Кроме того, задержаны 46 лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений.
Последние новости
11:36
Дорожная полиция предупреждает об опасности детей за рулемПроисшествия
11:35
В село Сеидбейли Ходжалинского района отправится первая группа жителейВнутренняя политика
11:33
В Пакистане при нападении на военный конвой погибли 12 человекДругие страны
11:25
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сетиПроисшествия
11:18
Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 9%Бизнес
11:09
Келлог: Трамп непоколебим в намерении завершить войну в УкраинеДругие страны
10:55
У пассажирки рейса Стамбул-Баку обнаружили свыше 150 г кокаинаПроисшествия
10:49
За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицоПроисшествия
10:47