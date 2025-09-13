Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 10:49
    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

    За минувшие сутки правоохранительными органами был задержан 71 человек, находившийся в розыске по различным основаниям.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, из общего числа задержанных 54 человека разыскивались как должники.

    В ходе операций также были выявлены 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, и 10 случаев незаконного хранения и обнаружения оружия и боеприпасов.

    Кроме того, задержаны 46 лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений.

    МВД розыск задержания
