За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

За минувшие сутки правоохранительными органами был задержан 71 человек, находившийся в розыске по различным основаниям.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, из общего числа задержанных 54 человека разыскивались как должники.

В ходе операций также были выявлены 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, и 10 случаев незаконного хранения и обнаружения оружия и боеприпасов.

Кроме того, задержаны 46 лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений.