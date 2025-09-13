Ötən gün axtarışda olan 71 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 10:40
Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 71 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 54 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 10 fakt müəyyən edilib.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 46 nəfər saxlanılıb.
Son xəbərlər
11:36
Gürcüstan MSK yerli seçkilərlə bağlı daha 4 müşahidə təşkilatını qeydə alıbRegion
11:34
Seyidbəyli kənd sakini: Bundan sonra kəndin adını daim yaşadacağıqDaxili siyasət
11:30
Azərbaycan klubu yeni transferini açıqlayıbKomanda
11:25
Foto
Xocalının Seyidbəyli kəndinə ilk köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
11:12
Bəzi rayonlara leysan yağır, Balakənçay və Talaçaydan sel keçir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:11
Yol polisindən xəbərdarlıq: Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin sükan arxasına keçməsi yolverilməzdirHadisə
11:03
Əhməd əş-Şaraa: Suriya xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdırDigər ölkələr
11:02
"Sumqayıt" ABŞ-dən olan basketbolçunu heyətinə qatıbKomanda
11:02