    Ötən gün axtarışda olan 71 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 10:40
    Ötən gün axtarışda olan 71 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 71 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 54 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.      

    Narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 10 fakt müəyyən edilib.

    Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 46 nəfər saxlanılıb.

    За сутки правоохранители задержали 71 разыскиваемое лицо

