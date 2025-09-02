За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц
- 02 сентября, 2025
- 12:13
В августе в результате мероприятий по борьбе с преступностью на государственной границе Азербайджана правоохранительными органами задержаны и переданы соответствующим органам 349 разыскиваемых лиц.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.
Предотвращен выезд из страны 590 человек, которым запрещено покидать ее, и въезд 53 человек, которым запрещен въезд в Азербайджан.
