За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

В августе в результате мероприятий по борьбе с преступностью на государственной границе Азербайджана правоохранительными органами задержаны и переданы соответствующим органам 349 разыскиваемых лиц.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

Предотвращен выезд из страны 590 человек, которым запрещено покидать ее, и въезд 53 человек, которым запрещен въезд в Азербайджан.