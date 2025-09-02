    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 12:13
    За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

    В августе в результате мероприятий по борьбе с преступностью на государственной границе Азербайджана правоохранительными органами задержаны и переданы соответствующим органам 349 разыскиваемых лиц.

    Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

    Предотвращен выезд из страны 590 человек, которым запрещено покидать ее, и въезд 53 человек, которым запрещен въезд в Азербайджан.

    Государственная пограничная служба   ГПС Азербайджана   госграница   правонарушение   задержание  
    Bir ay ərzində dövlət sərhədində axtarışda olan 349 nəfər tutulub

