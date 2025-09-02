Bir ay ərzində dövlət sərhədində axtarışda olan 349 nəfər tutulub
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 12:01
Cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində avqust ayında dövlət sərhədində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 349 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 590 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 53 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.
