​Выпавший в Габале снег повредил линии электропередач и связи

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Начавшийся со вчерашнего дня в Габалинском районе снег привел к некоторым неблагоприятным последствиям. Как сообщает Report, сильная метель вывела из строя линии электропередач и линии связи в нескольких селах района.

Возникли трудности в подаче электроэнергии примерно в 10 сел района. Прервана подача электроэнергии и телефонная связь с селами Солгуджа, Мыхлыговаг, Йемишанлы, Котуклу, Улудаш и Дандых. Опоры линии электропередач упали и полностью вышли из строя.

Отметим, что высота снежного покрова на территории района и сел - 15-20 см, на горных территориях - 35-40 см.