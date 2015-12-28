Вынесен приговор Рауфу Миргадирову

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством судьи Алисултана Османова был вынесен приговор.

Приговором суда Р.Миргадиров осужден к 6 годам лишения свободы. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, что в своем выступлении на прошлом процессе государственный обвинитель попросил для Р.Миргадирова наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Прокурор попросил утвердить ст. 62 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) УК по делу Р.Миргадирова.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.