Возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением на торжестве в Исмаиллы

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и Генпрокуратура страны распространили совместное заявление в связи с фактом массового отравления на торжестве в Исмаиллинском районе.

По поступившим в Report сведениям, 27 августа житель села Гязли Исмаиллинского района Мушфиг Гусейнов организовал во дворе своего дома торжество, в ходе которого 33 (13 женщин, 10 детей) гостя мероприятия обратились в медицинские учреждения с диагнозом пищевое отравление.

С участием сотрудников Исмаиллинского РОП, прокуратуры и регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана был проведен осмотр места происшествия, взятые образцы были направлены на экспертизу.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (Производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса.

По делу назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, что ранее Агентство продовольственной безопасности Азербайджана командировало рабочую группу в Исмаиллы в связи с массовым отравлением.