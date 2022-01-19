Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе.

Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сабаильского района, задержаны подозреваемые в порче памятника Вугар Тагызаде (1991 года рождения) и Аллахверди Маммедли (1996 года рождения).

По данному факту следственным отделом Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса Азербайджана.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.