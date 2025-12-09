Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-Гобу
Происшествия
- 09 декабря, 2025
- 09:45
Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на дороге Хокмели-Гобу, повлекшего гибель трех человек.
Как сообщает Report, в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.
Отмечается, что Аббасов Умудвар Усуб оглу, управлявший тягачом MAN TGX 18440 на основании путевого листа, столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем Toyota Prius.
В результате бригадой скорой медицинской помощи была констатирована догоспитальная смерть двух мужчин и одной женщины.
Последние новости
09:57
Австралия приобретает шесть ударных БПЛА Ghost Bat почти за $1 млрдДругие страны
09:57
Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66Энергетика
09:53
Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездкиДругие страны
09:45
Видео
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-ГобуПроисшествия
09:41
В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейнеПроисшествия
09:38
В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчковДругие страны
09:32
В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибшийПроисшествия
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)Финансы
09:18