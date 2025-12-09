Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-Гобу

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 09:45
    Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на дороге Хокмели-Гобу, повлекшего гибель трех человек.

    Как сообщает Report, в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

    Отмечается, что Аббасов Умудвар Усуб оглу, управлявший тягачом MAN TGX 18440 на основании путевого листа, столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем Toyota Prius.

    В результате бригадой скорой медицинской помощи была констатирована догоспитальная смерть двух мужчин и одной женщины.

    Hökməli–Qobu yolunda üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı cinayət işi başlanıb
