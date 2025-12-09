Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-Гобу

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на дороге Хокмели-Гобу, повлекшего гибель трех человек.

Как сообщает Report, в Абшеронском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

Отмечается, что Аббасов Умудвар Усуб оглу, управлявший тягачом MAN TGX 18440 на основании путевого листа, столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем Toyota Prius.

В результате бригадой скорой медицинской помощи была констатирована догоспитальная смерть двух мужчин и одной женщины.