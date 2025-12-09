İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hökməli–Qobu yolunda üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:17
    Hökməli–Qobu yolunda üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hökməli–Qobu yolunda baş verən və üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza ilə bağlı cinayət işi başlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, faktla bağlı cinayət işi Abşeron rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü (yol istismar qaydalarını pozma, iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə açılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib.

    Qeyd edək ki, Abbasov Umudvar Usub oğlu yol vərəqəsi ilə idarə etdiyi "MAN TGX 18440" markalı yəhərli dartıcı yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən həmin yolda əks istiqamətdə hərəkətdə olan "Toyota Prius" markalı avtomobillə toqquşub.

    Nəticədə təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 2 nəfərin (kişi) həkiməqədər ölüm faktı, 1 nəfərin (qadın) isə xəstəxanaya qədər ölüm faktı qeydə alınıb.

    Cinayət işi Yol qəzası Abşeron
    Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-Гобу

