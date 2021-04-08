Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку

Продолжаются последовательные и неотложные меры против лиц, противоправными действиями бросающих тень на проводимые в стране широкомасштабные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации и охрану окружающей среды.

Продолжаются последовательные и неотложные меры против лиц, противоправными действиями бросающих тень на проводимые в стране широкомасштабные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации и охрану окружающей среды.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в Управлении вне-уголовного производства Генпрокуратуры было проведено разбирательство в связи с жалобой на незаконную вырубку деревьев во время строительства многоэтажного здания по адресу Наримановский район, ул. Джейхуна Гаджибейли, 2.

В ходе расследований выявились обоснованные подозрения в том, что по указанию должностных лиц ООО "Olympus" и ООО "N-Turan" были незаконно вырублены не входящие в лесной фонд деревья, в результате чего охраняемым законом интересам государства был нанесен ущерб в размере 27 тыс. манатов.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, предварительное следствие поручено провести Главному управлению по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

По делу продолжаются следственные мероприятия.