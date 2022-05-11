Восстановленный мост в Гаджигабуле вновь обрушился

В Гаджигабульском районе в результате сильного селя обрушилась часть восстановленного моста через реку Пирсаатчай.

В Гаджигабульском районе в результате сильного селя обрушилась часть восстановленного моста через реку Пирсаатчай.

Как передает аранское бюро Report, вчера вечером наводнение вызвало ряд осложнений в поселке Удулу.

По сообщению районной исполнительной власти, вновь смыло часть старого моста через Пирсаатчай, сделав его полностью непригодным.

В настоящий момент используется альтернативная дорога в направлении села Тагили, которая соединяет 7 населенных пунктов.

Отмечается, что строительство нового моста продолжится, как только прекратится паводок.

Напомним, что вечером 9 мая наводнение разрушило старый мост через реку Пирсаатчай.