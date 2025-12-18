Военная прокуратура расследует смерть военнослужащего в госпитале

Проводится расследование по факту смерти военнослужащего ВС Азербайджана, рядового Али Вахаб оглу Джафарова, скончавшегося 15 декабря этого года в госпитале, где он проходил лечение.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

Сообщается, что сотрудниками Бакинской военной прокуратуры проведены соответствующие следственные действия, назначена экспертиза для установления причины смерти, а также выполнены другие процессуальные меры.

В настоящее время расследование по факту продолжается.