    Военная прокуратура расследует смерть военнослужащего в госпитале

    Происшествия
    • 18 декабря, 2025
    • 13:32
    Военная прокуратура расследует смерть военнослужащего в госпитале

    Проводится расследование по факту смерти военнослужащего ВС Азербайджана, рядового Али Вахаб оглу Джафарова, скончавшегося 15 декабря этого года в госпитале, где он проходил лечение.

    Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

    Сообщается, что сотрудниками Бакинской военной прокуратуры проведены соответствующие следственные действия, назначена экспертиза для установления причины смерти, а также выполнены другие процессуальные меры.

    В настоящее время расследование по факту продолжается.

    Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

