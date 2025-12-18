WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:19
    Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

    Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu, əsgər Əli Vahab oğlu Cəfərovun xəstəlikdən müalicə olunduğu hospitalda bu ilin dekabr ayının 15-də ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakı hərbi prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən müvafiq istintaq hərəkətləri aparılıb, ölümün səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədilə ekspertiza təyin olunub, eləcə də digər prosessual tədbirlər icra edilib.

    Faktla bağlı hazırda araşdırma davam etdirilir.

    Hərbi Prokurorluq əsgər ölümü
