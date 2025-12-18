Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır
Hadisə
- 18 dekabr, 2025
- 13:19
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu, əsgər Əli Vahab oğlu Cəfərovun xəstəlikdən müalicə olunduğu hospitalda bu ilin dekabr ayının 15-də ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.
Bu barədə "Report"a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakı hərbi prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən müvafiq istintaq hərəkətləri aparılıb, ölümün səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədilə ekspertiza təyin olunub, eləcə də digər prosessual tədbirlər icra edilib.
Faktla bağlı hazırda araşdırma davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatı boksçularımız üçün uğurlu alındı"Fərdi
13:31
İsrail "Hizbullah"ın Livan ərazisində bütün hərbi infrastruktlarına zərbə endiribDigər ölkələr
13:24
Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
13:20
Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edibDaxili siyasət
13:19
Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılırHadisə
13:15
AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıbElm və təhsil
13:12
Braziliya millisinin sabiq futbolçusu "Fluminense" ilə müqaviləsini ləğv edibFutbol
13:12
"MJ Financial Services" BOKT nizamnamə kapitalını artırırMaliyyə
13:10
Foto