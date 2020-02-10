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Военная делегация Пакистана находится с визитом в Баку

Военная делегация Пакистана находится с визитом в Баку

Делегация во главе с генеральным директором Управления военного образования и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-майором Сагибом Мехмудом Маликом находится с визитом в Баку.

Как сообщили Report в министерстве обороны, 10 февраля пакистанская делегация посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Приветствуя гостей, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики – начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенант Низам Османов проинформировал их о реформах, проводимых в азербайджанской армии, а также применении в системе военного образования Азербайджана передового опыта ведущих стран мира.

В ходе встречи также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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