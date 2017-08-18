Водитель, виновный в смерти майора полиции, арестован в зале суда

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Самира Джафарова, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова объявлен приговор.

По решению суда, С.Джафаров лишен свободы сроком на 8 лет. Избранная в его отношении мера пребывания под контролем полиции была изменена на меру пресечения в виде ареста, С.Джафаров был арестован в зале суда.

Отметим, что происшествие было зарегистрировано на 29 км трассы Гяндоб-Ялама в декабре прошлого года. Движущийся в направлении Худата автомобиль марки "ВАЗ 2106" с государственным номерным знаком 40-BE-882 столкнулся со встречным автомобилем марки "ВАЗ 21015" с государственным номерным знаком 99-KF-374.

Одним из погибших в результате происшествия был житель села Мюшкюр, сотрудник Хачмазского отдела полиции на железнодорожном транспорте Главного управления полиции майор Джафар Аббас оглу Мамедов, второй погибший - житель Агдамского района Аллахверан Зульфугар оглу Яралиев.

В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ 21015" - жители села Аркиван Масаллинского района братья 28-летний Джавид и 34-летний Самир Джафаровы с различными телесными повреждениями были доставлены в отделение травматологии Хачмазской центральной районной больницы.

В период следствия в отношении С.Джафарова была избрана мера пресечения в виде пребывания под контролем полиции.

С.Джафаров - инвалид второй группы, отец двух детей.