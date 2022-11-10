Водитель BakuBus сбил 84-летнего пешехода и скрылся с места происшествия

Водитель ООО BakuBus сбил 84-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

Водитель ООО BakuBus сбил 84-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 9 ноября в Ясамальском районе Баку.

Мамишов Валех Муса оглу, 1992 года рождения, за рулем автобуса марки BMC, принадлежащим ООО BakuBus, сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу Дадаева Гесабуллу Искендер оглу, 1938 года рождения, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП Г.Дадаев от полученных травм скончался на месте.

По факту в Ясамальском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса.