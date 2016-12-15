Сбивший трех человек водитель автомобиля сбежал с места ДТП

15 декабря, 2016 10:26

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил трех человек. Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в Сабунчинском районе. Согласно информации, идущих по обочине дороге 23-летнего Шамыева Ниджата Агалар оглу, 53-летнего Теймурова Джаваншира Магомед оглу и 29-летнего Хыдырова Эльмара Аскер оглу сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места происшествия. Пострадавшие госпитализированы в больницу. По факту проводится расследование.