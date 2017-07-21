Во дворе жителя Джалилабада обнаружено 139 кустов конопли

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Джалилабад. 21 июля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде задержан мужчина, выращивающий в своем доме коноплю.

Как передает аранское бюро Report, на основе поступившей информации сотрудники полиции в доме жителя села Гаразенджир Рашида Гасымова провели обыск.

В ходе обыска на придворовой территории было обнаружено 139 кустов конопли, ухоженные в агротехническом порядке. Кусты конопли были вырваны с корнем и упакованы и изъяты в качестве вещественного доказательства при участии понятых.

По факту Джалилабадское районное полицейское отделение возбудило уголовное дело, ведется расследование.