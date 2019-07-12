Вилаят Эйвазов: За шесть месяцев зарегистрировано 12411 преступлений

12 июля в министерстве внутренних дел прошло обширное коллегиальное совещание, посвященное итогам борьбы с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка за 6 месяцев 2019 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подчеркнул, что награждение распоряжениями президента Ильхама Алиева группы сотрудников госпремиями в преддверии 101-летия создания азербайджанской полиции является очередным наглядным выражением высокого доверия к органам внутренних дел.

Выступивший с детальным докладом В.Эйвазов отметил, что в отчетный период органами внутренних дел и прокуратуры было зарегистрировано 12411 преступлений. По его словам, 88,5% этих преступлений являлись не представляющими большой общественности опасности и менее тяжкими.

Министр отметил, что по сравнению с 6 месяцами прошлого года в соотвествующий период этого года значительно улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, были раскрыты 163 преступления, оставшиеся нераскрытыми с прошлых лет.