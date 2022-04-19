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Вилаят Эйвазов: В этом году в Азербайджане раскрыто 86% преступлений

Вилаят Эйвазов: В этом году в Азербайджане раскрыто 86% преступлений 19 апреля в Министерстве внутренних дел в онлайн-формате состоялось заседание коллегии, посвященное итогам деятельности в сфере предотвращения и раскрытия преступлений, совершенных против собственности.
Происшествия
19 апреля 2022 г. 17:38
Вилаят Эйвазов: В этом году в Азербайджане раскрыто 86% преступлений

19 апреля в Министерстве внутренних дел в онлайн-формате состоялось заседание коллегии, посвященное итогам деятельности в сфере предотвращения и раскрытия преступлений, совершенных против собственности.

Об этом Report сообщили в МВД.

Говоря об оперативно-служебной деятельности в первом квартале года, В.Эйвазов отметил, что за этот период были раскрыты 86% из 8 622 зарегистрированных преступлений, раскрытие преступлений, совершенных в неочевидных условиях, против имущества, в том числе краж, грабежей, разбоев и др. улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из незаконного оборота изъято 1 064 кг наркотических средств, обезврежены 220 преступных групп.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov: "Bu il Azərbaycanda 8 622 cinayətin üstü açılıb"

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