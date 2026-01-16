Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

    Происшествия
    • 16 января, 2026
    • 17:58
    Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

    Делегация во главе с министром внутренних дел Беларуси генерал-лейтенантом милиции Иваном Кубраковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    В рамках визита белорусскую делегацию принял министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

    На встрече Эйвазов, затрагивая вопросы сотрудничества с Беларусью в сфере правоохранительной деятельности, подчеркнул, что в центре внимания сторон находится противодействие ключевым формам транснациональной организованной преступности - незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, нелегальной миграции и киберпреступности. Он отметил, что достижение ощутимых результатов в этих направлениях возможно лишь при тесной и скоординированной совместной работе.

    Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге за радушный прием и оказанное гостеприимство.

    В завершение министры подписали протокол о взаимной деятельности.

