Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

Делегация во главе с министром внутренних дел Беларуси генерал-лейтенантом милиции Иваном Кубраковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В рамках визита белорусскую делегацию принял министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

На встрече Эйвазов, затрагивая вопросы сотрудничества с Беларусью в сфере правоохранительной деятельности, подчеркнул, что в центре внимания сторон находится противодействие ключевым формам транснациональной организованной преступности - незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, нелегальной миграции и киберпреступности. Он отметил, что достижение ощутимых результатов в этих направлениях возможно лишь при тесной и скоординированной совместной работе.

Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков выразил благодарность своему азербайджанскому коллеге за радушный прием и оказанное гостеприимство.

В завершение министры подписали протокол о взаимной деятельности.