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Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за мошенничество в отношении 90 человек.
Происшествия
4 апреля 2024 г. 14:16
Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за мошенничество в отношении 90 человек.

Как сообщает Report, заседание суда проходило под председательством судьи Ильгара Гылыджова.

Максуд Махмудов был задержан на территории Украины в июле 2021 года, в сентябре того же года экстрадирован в Азербайджан.

В ходе следствия Махмудову было предъявлено обвинение в хищении предметов, имеющих особую ценность, и мошенничестве с причинением крупного ущерба. Пострадавшими по делу проходили 90 человек, в том числе исполнители Афет Фармангызы и Васиф Магеррамлы.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Махмудова виновным и приговорил к 14 годам годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmədə Maqsud Mahmudovla bağlı qərar qəbul olunub

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