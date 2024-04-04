Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за мошенничество в отношении 90 человек.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу Максуда Махмудова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за мошенничество в отношении 90 человек.

Как сообщает Report, заседание суда проходило под председательством судьи Ильгара Гылыджова.

Максуд Махмудов был задержан на территории Украины в июле 2021 года, в сентябре того же года экстрадирован в Азербайджан.

В ходе следствия Махмудову было предъявлено обвинение в хищении предметов, имеющих особую ценность, и мошенничестве с причинением крупного ущерба. Пострадавшими по делу проходили 90 человек, в том числе исполнители Афет Фармангызы и Васиф Магеррамлы.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Махмудова виновным и приговорил к 14 годам годам лишения свободы.