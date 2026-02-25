Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Верховный суд оставил в силе приговор чиновнику Минобороны по делу о хищении 2 млн манатов

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 12:00
    Верховный суд оставил в силе приговор чиновнику Минобороны по делу о хищении 2 млн манатов

    Верховный суд отклонил кассационную жалобу бывшего начальника финансовой службы Военной полиции Садига Гаджиева, обвиняемого в присвоении около двух миллионов манатов.

    Об этом Report сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

    Адвокат заявила, что решение было объявлено на процессе под председательством судьи Назима Мовсумова. Согласно решению, приговор в отношении Садига Гаджиева оставлен в силе.

    Напомним, что приговором Бакинского военного суда Гаджиев был осужден на 11 лет лишения свободы.

    Садиг Гаджиев являлся начальником финансовой службы Управления военной полиции Министерства обороны и нескольких воинских частей. Он обвинялся в присвоении 1 млн 900 тыс. манатов по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) УК АР.

    Он также был допрошен в качестве свидетеля на судебном процессе по делу о присвоении 143 млн манатов в отношении бывшего начальника Финансового и бюджетного управления Министерства обороны генерала Низами Мамедова и пр.

