İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hərbi Polisin həbsdə olan sabiq maliyyə xidmət rəisinin kassasiya şikayəti təmin edilməyib

    Hadisə
    • 25 fevral, 2026
    • 11:14
    Hərbi Polisin həbsdə olan sabiq maliyyə xidmət rəisinin kassasiya şikayəti təmin edilməyib

    Hərbi Polisin iki milyon manata yaxın mənimsəmədə ittiham olunan sabiq maliyyə xidmətinin rəisi Sadiq Hacıyevin kassasiya şikayətinə baxılıb.

    Bu barədə "Report"a onun vəkili Zibeydə Sadıqova məlumat verib.

    Vəkil bildirib ki, Ali Məhkəmədə hakim Nazim Mövsümovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Sadiq Hacıyev barəsində hökm qüvvədə qalıb.

    Xatırladaq ki, S.Hacıyev Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    Qeyd edək ki, Sadiq Hacıyev Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsi və bir neçə hərbi hissəsində maliyyə xidmətinin rəisi olub. O, Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü (xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə) maddəsi ilə 1 milyon 900 min manat mənimsəməkdə ittiham olunur.

    O, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi, general Nizami Məmmədov və digərləri barəsində olan 143 milyon manatlıq mənimsəmə ilə bağlı keçirilən məhkəmədə şahid qismində dindirilib.

    Ali Məhkəmə kassasiya şikayəti Müdafiə Nazirliyi

    Son xəbərlər

    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    11:28

    Almatıda Azərbaycan və Qazaxıstan diplomatları arasında görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti