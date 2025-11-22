Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лиц

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 10:13
    В Азербайджане 21 ноября были задержаны 228 человек, находившихся в розыске.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Сообщается, что 21 ноября сотрудники полиции раскрыли 33 преступления, а также 4 преступления прошлых лет.

    Были задержаны 228 разыскиваемых лиц, в том числе 190 должников.

    Выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками, и 11 фактов незаконно хранимого оружия и боеприпасов.

    Задержаны 36 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

    МВД преступность
    Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

