МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лиц
Происшествия
- 22 ноября, 2025
- 10:13
В Азербайджане 21 ноября были задержаны 228 человек, находившихся в розыске.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что 21 ноября сотрудники полиции раскрыли 33 преступления, а также 4 преступления прошлых лет.
Были задержаны 228 разыскиваемых лиц, в том числе 190 должников.
Выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками, и 11 фактов незаконно хранимого оружия и боеприпасов.
Задержаны 36 человек, подозреваемых в совершении преступлений.
