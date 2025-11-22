İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 22 noyabr, 2025
    • 09:44
    Ötən gün axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda noyabrın 21 axtarışda olan 228 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, noyabrın 21-də ölkə ərazisində qeydə alınan 33, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    Axtarışda olan 228, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 190 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Narkotiklərlə əlaqəli 10, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 11 fakt müəyyən edilib.

    Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 36 nəfər saxlanılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyi Statistika axtarışda olanlar
