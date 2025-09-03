    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 14:19
    В Зардабе предотвращена свадьба 17-летней девушки

    В Зардабе сотрудники полиции пресекли свадьбу несовершеннолетней девушки.

    Как сообщает Report, мероприятие проходило в одном из домов торжеств на территории района.

    В ходе проверки установлено, что жениху 32 года, а невесте - 17. С родителями обеих сторон проведены разъяснительные беседы, после чего торжество отменили.

    Кроме того, в отношении владельца дома, допустившего проведение незаконного мероприятия, составлен административный протокол, он привлечен к ответственности.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

