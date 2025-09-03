В Зардабе предотвращена свадьба 17-летней девушки

В Зардабе сотрудники полиции пресекли свадьбу несовершеннолетней девушки.

Как сообщает Report, мероприятие проходило в одном из домов торжеств на территории района.

В ходе проверки установлено, что жениху 32 года, а невесте - 17. С родителями обеих сторон проведены разъяснительные беседы, после чего торжество отменили.

Кроме того, в отношении владельца дома, допустившего проведение незаконного мероприятия, составлен административный протокол, он привлечен к ответственности.