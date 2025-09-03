    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 14:01
    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

    Zərdabda şadlıq saraylarından birində yetkinlik yaşına çatmayan qıza toy mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb. 

    "Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşları məclisin keçirildiyi şadlıq sarayına gedərək qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüblər.

    Araşdırmalarla bəyin 32, gəlinin isə 17 yaşında olduğu müəyyənləşib. Hər iki tərəfin valideynləri ilə söhbət aparılıb, bunun qanunvericiliklə qadağan olduğu izah edilib. Məclisin keçirilməsi isə təxirə salınıb.

    Bundan əlavə, məclisin keçirilməsinə göz yuman şadlıq sarayının sahibi barəsində də inzibati qaydada protokol tərtib olunub və məsuliyyətə cəlb olunub.

    Toy erkən nikah Zərdab
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Зардабе предотвращена свадьба 17-летней девушки

    Son xəbərlər

    14:24
    Foto

    Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

    Hadisə
    14:17

    Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minib

    Energetika
    14:09

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıb

    Digər
    14:08

    Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:06

    COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklər

    COP29
    14:05

    Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!

    Elm və təhsil
    14:01

    Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb

    Hadisə
    13:53

    Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıb

    Maliyyə
    13:52

    Bakıda iki nəfərə qarşı 26 min manatlıq dələduzluq edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti