Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 14:01
Zərdabda şadlıq saraylarından birində yetkinlik yaşına çatmayan qıza toy mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb.
"Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşları məclisin keçirildiyi şadlıq sarayına gedərək qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüblər.
Araşdırmalarla bəyin 32, gəlinin isə 17 yaşında olduğu müəyyənləşib. Hər iki tərəfin valideynləri ilə söhbət aparılıb, bunun qanunvericiliklə qadağan olduğu izah edilib. Məclisin keçirilməsi isə təxirə salınıb.
Bundan əlavə, məclisin keçirilməsinə göz yuman şadlıq sarayının sahibi barəsində də inzibati qaydada protokol tərtib olunub və məsuliyyətə cəlb olunub.
Son xəbərlər
14:24
Foto
Ağsuda qəsdən yanğın törədən şəxs müəyyən edilibHadisə
14:17
Aİ-nin Rusiya neftinin qiymət tavanı ilə bağlı qərarı qüvvəyə minibEnergetika
14:09
Azərbaycan Cüdo Federasiyası gənc idmançılar arasında baş vermiş insidentlə bağlı qərarını açıqlayıbDigər
14:08
Ağcabədidə 5 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxs saxlanılıbHadisə
14:06
COP29 sədrliyinin nümayəndələri Efiopiyada iqlim sammitində iştirak edəcəklərCOP29
14:05
Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!Elm və təhsil
14:01
Zərdabda erkən nikahın qarşısı alınıb, şadlıq sarayının sahibi cəzalandırılıbHadisə
13:53
Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondunun gəlirləri artıb, xərcləri azalıbMaliyyə
13:52