В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

В Зардабском районе перевернулся автомобиль, в результате аварии один человек погиб, шесть человек получили травмы.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке автомобильной дороги Зардаб-Кюрдамир, проходящей через территорию района.

По предварительной информации, в результате потери управления и опрокидывания автомобиля марки "Toyota" погиб пассажир Интигам Гняз оглы Мамедов, несколько человек получили травмы. Пострадавшие являются членами одной семьи, один из них - несовершеннолетний, состояние которого оценивается как тяжелое.

Отмечается, что водитель автомобиля, ставшего причиной аварии, Мафтун Мамедов был участником "Конкурса мугама" и занял 3-е место в соревновании.

По факту проводится расследование.