Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 12:59
    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    В Зардабском районе перевернулся автомобиль, в результате аварии один человек погиб, шесть человек получили травмы.

    Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке автомобильной дороги Зардаб-Кюрдамир, проходящей через территорию района.

    По предварительной информации, в результате потери управления и опрокидывания автомобиля марки "Toyota" погиб пассажир Интигам Гняз оглы Мамедов, несколько человек получили травмы. Пострадавшие являются членами одной семьи, один из них - несовершеннолетний, состояние которого оценивается как тяжелое.

    Отмечается, что водитель автомобиля, ставшего причиной аварии, Мафтун Мамедов был участником "Конкурса мугама" и занял 3-е место в соревновании.

    По факту проводится расследование.

    Зардаб автомобиль ДТП жертвы раненые
    Фото
    Видео
    Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2
    Elvis

    Последние новости

    13:13

    Завтра в Баку и регионах ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    13:11

    Germany Trade & Invest: В 2026 году Азербайджан станет еще более привлекательным для инвесторов

    Бизнес
    13:11

    Президент Чехии назначил главой правительства лидера ANO

    Другие страны
    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    Лента новостей