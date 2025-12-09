İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Zərdabda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:37
    Zərdabda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Zərdab rayonunda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Zərdab-Kürdəmir avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, "Toyota" markalı minik maşınının idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

