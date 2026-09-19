В Зангилане обнаружено тело мужчины, утонувшего в реке Хакари в июле
Происшествия
- 19 сентября, 2026
- 15:15
Спасатели обнаружили в воде тело мужчины, утонувшего в Зангилане в июле текущего года.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, из воды было извлечено тело Нуширавана Гасанова 1962 года рождения, который утонул 4 июля 2026 года в реке Хакари.
Тело было передано соответствующим органам для проведения необходимых процедур.
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