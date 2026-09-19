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    В Зангилане обнаружено тело мужчины, утонувшего в реке Хакари в июле

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 15:15
    В Зангилане обнаружено тело мужчины, утонувшего в реке Хакари в июле

    Спасатели обнаружили в воде тело мужчины, утонувшего в Зангилане в июле текущего года.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, из воды было извлечено тело Нуширавана Гасанова 1962 года рождения, который утонул 4 июля 2026 года в реке Хакари.

    Тело было передано соответствующим органам для проведения необходимых процедур.

    Утонувшие Хакари МЧС Азербайджана
    Həkəri çayında iyulda batmış şəxsin meyiti tapılıb

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