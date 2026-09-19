Həkəri çayında iyulda batmış şəxsin meyiti tapılıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2026
- 15:00
Bu ilin iyul ayında Həkəri çayında batmış kişinin meyiti tapılıb
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 4 iyul 2026-cı il tarixində Həkəri çayının Zəngilan rayonu, Ağalı kəndindən keçən hissəsində batan 1962-ci il təvəllüdlü Həsənov Nuşirəvan Mehdi oğlunun meyiti FHN-in xilasediciləri tərəfindən suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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