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В Загатале владельца ресторана оштрафовали за "лишних" гостей

В Загатале владельца ресторана оштрафовали за "лишних" гостей Сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы во время совместного рейда на соблюдение правил карантинного режима обнаружили нарушения правил в период пандемии в
Происшествия
16 июля 2021 г. 10:04
В Загатале владельца ресторана оштрафовали за лишних гостей

Сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы во время совместного рейда на соблюдение правил карантинного режима обнаружили нарушения правил в период пандемии в доме торжеств Talaçay в селе Юхары Тала.

Как сообщили Report в Шекинской группе пресс-службы МВД, во время осмотра было выявлено, что владелец объекта зарегистрировал на icazə.e-gov.az мероприятие на 150 человек, но провел торжество с участием 200 гостей.

Владелец объекта Анар Гахраманов был оштрафован на 4 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Restoran sahibi 200 nəfərlik toya görə dörd min manat cərimələndi

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