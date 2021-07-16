В Загатале владельца ресторана оштрафовали за "лишних" гостей

Сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы во время совместного рейда на соблюдение правил карантинного режима обнаружили нарушения правил в период пандемии в

Сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы во время совместного рейда на соблюдение правил карантинного режима обнаружили нарушения правил в период пандемии в доме торжеств Talaçay в селе Юхары Тала.

Как сообщили Report в Шекинской группе пресс-службы МВД, во время осмотра было выявлено, что владелец объекта зарегистрировал на icazə.e-gov.az мероприятие на 150 человек, но провел торжество с участием 200 гостей.

Владелец объекта Анар Гахраманов был оштрафован на 4 тыс. манатов.