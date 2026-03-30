Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Происшествия
    • 30 марта, 2026
    • 19:07
    В Загатале в тяжелом ДТП один человек погиб, несколько пострадали

    На территории Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла на участке автодороги Загатала–Муганлы, проходящем через территорию села Ашагы Тала района.

    Так, житель села Муганлы Эльвин Гурбанов, управлявший легковым автомобилем марки VAZ-21011, столкнулся с автомобилем Mercedes C 200, которым управлял житель села Фалдары.

    После аварии пассажир автомобиля VAZ-21011, дядя водителя - 54-летний Ульфат Исрафил оглы Гурбанов - от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия. Его тело было извлечено из автомобиля пожарными-спасателями с использованием специальных аварийно-спасательных средств и передано по назначению.

    В результате ДТП травмы получили Эльвин Гурбанов, пассажир его автомобиля - житель села Муганлы Самандар Мехман оглы Гурбанлы, водитель автомобиля Mercedes и его пассажиры - 50-летняя жительница села Фалдары Натаван Расул кызы Юсифова, а также еще один человек, находившийся в автомобиле. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в хирургический корпус Загатальской центральной районной больницы.

    По факту в Загатальском районном отделе полиции ведется расследование.

    Загатальский район Дорожно-транспортное происшествие
    Фото
    Zaqatalada ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralılar var

    Последние новости

    Фото

    Фото

    Фото

