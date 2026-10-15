Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Президент Узбекистана: Обязательства в рамках СВМДА должны быть четкими

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 12:51
    Президент Узбекистана: Обязательства в рамках СВМДА должны быть четкими

    Деятельность и обязательства в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должны быть четкими.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Лидер Узбекистана подчеркнул, что в Азии должна быть создана инфраструктура доверия, и в качестве примера отметил необходимость укрепления сотрудничества в области борьбы с изменением климата в рамках СВМДА.

    По его словам, сегодня перед странами стоят новые вызовы:

    "Они связаны с климатом и искусственным интеллектом. Мы должны стремиться к тому, чтобы цифровое развитие приносило пользу всем странам. В этом смысле важно использование искусственного интеллекта с соблюдением этики и ответственности. В рамках СВМДА должна быть создана экспертная платформа по данному направлению".

    Шавкат Мирзиёев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Özbəkistan Prezidenti: AQEM çərçivəsində öhdəliklər aydın olmalıdır
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