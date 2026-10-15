Özbəkistan Prezidenti: AQEM çərçivəsində öhdəliklər aydın olmalıdır
- 15 oktyabr, 2026
- 12:47
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Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirəsi (AQEM) çərçivəsində fəaliyyət və öhdəliklər aydın olmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə deyib.
Özbəkistan lideri vurğulayıb ki, Asiyada etimad infrastrukturu yaradılmalıdır və buna misal kimi AQEM çərçivəsində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı əməkdaşlığın gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu deyib.
Onun sözlərinə görə, bu gün ölkələrin qarşısında yeni çağırışlar var:
"Bunlar iqlimlə və süni intellektlə bağlıdır. Biz rəqəmsal inkişafda bütün ölkələr üçün faydalı olmasına çalışmalıyıq. Bu mənada süni intellektdən etik və məsuliyyətli istifadə önəmlidir. AQEM çərçivəsində bu sahə üzrə ekspert platforması yaradılmalıdır".