Новак: Нефтяные компании РФ готовы начать экспорт дизтоплива на мировые рынки

Нефтяные компании России готовы начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки в любой момент, сейчас идут переговоры по коммерческим условиям.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для того чтобы поставки осуществить - необходимо заключить контракты, загрузить топливо и зафрахтовать судно и отправить. Все это занимает две-три недели. Поэтому необходимо быстрее сейчас заключать соглашения... Уже готовы наши компании к отгрузке, прям немедленно в любой момент", - сказал он.

Ранее Новак сообщал о том, что РФ готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США и всем партнерам - 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, а в перспективе объем может вырасти до 3,5 млн тонн в месяц.

Отметим, что 9 октября президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставок нефтепродуктов. По словам Трампа, в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.