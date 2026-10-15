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    Новак: Нефтяные компании РФ готовы начать экспорт дизтоплива на мировые рынки

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 12:50
    Новак: Нефтяные компании РФ готовы начать экспорт дизтоплива на мировые рынки

    Нефтяные компании России готовы начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки в любой момент, сейчас идут переговоры по коммерческим условиям.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

    "Для того чтобы поставки осуществить - необходимо заключить контракты, загрузить топливо и зафрахтовать судно и отправить. Все это занимает две-три недели. Поэтому необходимо быстрее сейчас заключать соглашения... Уже готовы наши компании к отгрузке, прям немедленно в любой момент", - сказал он.

    Ранее Новак сообщал о том, что РФ готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США и всем партнерам - 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, а в перспективе объем может вырасти до 3,5 млн тонн в месяц.

    Отметим, что 9 октября президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставок нефтепродуктов. По словам Трампа, в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.

    Александр Новак Дизельное топливо Российская Федерация (РФ)
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