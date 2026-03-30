    • 30 mart, 2026
    • 18:55
    Zaqatalada ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralılar var

    Zaqatala rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Zaqatala-Muğanlı avtomobil yolunun rayonun Aşağı Tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, Muğanlı kənd sakini Elvin Qurbanov idarə etdiyi "VAZ-21011" markalı minik avtomobil rayonun Faldarı kənd sakininin idarə etdiyi "Mercedes C 200" markalı avtomobillə toqquşub.

    Qəzadan sonra "VAZ 21011" markalı avtomobildə olan sərnişin, sürücünün əmisi 54 yaşlı Ülfət İsrafil oğlu Qurbanov aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Onun meyiti yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən qəza-xilasetmə alət və avadanlıqlardan istifadə etməklə minik avtomobilindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Qəza zamanı xəsarət alan Elvin Qurbanov, onun avtomobilində olan sərnişin, Muğanlı kənd sakini Səməndər Mehman oğlu Qurbanlı, "Mercedes" markalı avtomobilin sürücüsü və onun sərnişinləri, Faldarı kənd sakini 50 yaşlı Natavan Rəsul qızı Yusifova və avtomobildə olan daha bir nəfər aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının (RMX) cərrahiyyə korpusuna yerləşdirliblər.

    Faktla bağlı Zaqatala rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

    Zaqatala Yol qəzası
    В Загатале произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    19:00
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan - Syerra Leone oyunu başlayıb

    Futbol
    18:55

    Zaqatalada ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    18:40
    Foto

    ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda qəzaya düşərək ölüb

    Hadisə
    18:29

    İran ordusu Türkiyəyə raket hücumu edib

    Region
    18:10

    ABŞ və İsrail ordusu Təbrizə hava zərbəsi endirib

    Region
    18:00

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    17:51

    Kulevidəki NEZ Azərbaycan üzərindən alternativ marşrutlar vasitəsilə Rusiya neftindən tam imtina etmək niyyətindədir

    Energetika
    17:44

    Parisdə "Bank of America"nın ofisi yaxınlığında partlayış cəhdi ilə bağlı beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:32

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti