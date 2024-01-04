В Загатале микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Загатальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Загатальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке автодороги Загатала-Муганлы, проходящем через село Ашагы Тала.

Так, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля марки "Нива" пострадали Юсиф Байрам оглы Алиев, 1994 года рождения, Сахават Гахраман оглы Гурбанов, 1987 года рождения, и Зия Салех оглы Демиров, 2014 года рождения.

Все они доставлены в Загатальскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.