    Пожар в здании в Ясамальском районе локализован - ДОПОЛНЕНО

    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 19:45
    Пожар в здании в Ясамальском районе локализован - ДОПОЛНЕНО

    В здании, расположенном на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе города Баку, начался пожар.

    Как сообщает Report, информация о возгорании поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

    "Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был локализован, и в настоящее время продолжается операция по его полному тушению", - говорится в сообщении.

    Предварительные причины возгорания и информация о пострадавших уточняются.

    Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB

