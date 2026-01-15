Пожар в здании в Ясамальском районе локализован - ДОПОЛНЕНО

В здании, расположенном на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе города Баку, начался пожар.

Как сообщает Report, информация о возгорании поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был локализован, и в настоящее время продолжается операция по его полному тушению", - говорится в сообщении.

Предварительные причины возгорания и информация о пострадавших уточняются.