İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Hadisə
    • 15 yanvar, 2026
    • 19:49
    Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd Xiyabani küçəsində yerləşən binada yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub.

    Dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə, Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub.

    Binada baş vermiş yanğın məhdudlaşdırılıb, tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir.

    Пожар в здании в Ясамальском районе локализован - ДОПОЛНЕНО

    Son xəbərlər

    19:58
    Video

    Türkiyədə sosial şəbəkələrdə cinayətkar qrupların təbliği ilə məşğul olan 325 şübhəli saxlanılıb

    Digər
    19:54
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:49

    Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Hadisə
    19:41

    "Atletiko" Dieqo Simeonenin oğlu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:39

    ABŞ İranın 11 vətəndaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19:33

    Oğuzda ağacları kəsməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    19:32

    Fransa Qrenlandiyaya əlavə hərbi qüvvələr və texnika göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    Rəsmi Tehran Çinə dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Region
    19:18
    Video

    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti