Yasamalda binadakı yanğın məhdudlaşdırılıb - ƏLAVƏ OLUNUB
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 19:49
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Məhəmməd Xiyabani küçəsində yerləşən binada yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub.
Dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə, Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub.
Binada baş vermiş yanğın məhdudlaşdırılıb, tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir.
