    Elm və təhsil
    • 04 mart, 2026
    • 17:36
    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilib.

    Dəyişikliklə beşyaşlıların məktəbə hazırlığı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil müəssisələrinin müvafiq strukturlarında, ailədə və qısamüddətli təlim qrupları ilə yanaşı, məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində də aparıla bilər.

