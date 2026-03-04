В Азербайджане расширен список учреждений для подготовки пятилетних детей к школе
Наука и образование
- 04 марта, 2026
- 18:15
Расширен список учреждений, связанных с подготовкой пятилетних детей к школе.
Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в некоторые решения Кабинета министров.
Согласно изменениям, подготовка пятилетних детей к школе может осуществляться в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствующих структурах общеобразовательных учреждений, в семье и в краткосрочных учебных группах, а также во внешкольных образовательных учреждениях.
