Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане расширен список учреждений для подготовки пятилетних детей к школе

    Наука и образование
    • 04 марта, 2026
    • 18:15
    В Азербайджане расширен список учреждений для подготовки пятилетних детей к школе

    Расширен список учреждений, связанных с подготовкой пятилетних детей к школе.

    Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в некоторые решения Кабинета министров.

    Согласно изменениям, подготовка пятилетних детей к школе может осуществляться в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствующих структурах общеобразовательных учреждений, в семье и в краткосрочных учебных группах, а также во внешкольных образовательных учреждениях.

    дошкольные учреждения Кабинет министров
    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:57

    Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейс

    Инфраструктура
    18:55

    Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports Group

    Инфраструктура
    18:54
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольств Швеции и Чехии - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    18:49

    Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз США

    Другие страны
    18:48

    ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированию

    Финансы
    18:37

    Шри-Ланка заявила о 80 погибших при атаке на иранский корабль - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    18:34
    Фото

    На заседании Оргкомитета заслушаны доклады о подготовке к WUF13

    Внутренняя политика
    18:28

    Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из Черногории

    Внешняя политика
    18:20

    Южная Корея намерена укрепить экономические связи с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей