В Азербайджане расширен список учреждений для подготовки пятилетних детей к школе

Расширен список учреждений, связанных с подготовкой пятилетних детей к школе.

Как сообщает Report, в связи с этим были внесены изменения в некоторые решения Кабинета министров.

Согласно изменениям, подготовка пятилетних детей к школе может осуществляться в дошкольных образовательных учреждениях, в соответствующих структурах общеобразовательных учреждений, в семье и в краткосрочных учебных группах, а также во внешкольных образовательных учреждениях.