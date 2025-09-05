В Ясамальском районе Баку произошло ДТП
Происшествия
- 05 сентября, 2025
- 20:52
В Ясамальском районе Баку на кольцевой дороге произошло ДТП.
Об этом сообщили Report в Центе интеллектуального управления транспортом.
Из-за аварии образовалась пробка в направлении шоссе Баку-Сумгайыт.
Сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.
