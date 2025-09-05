В Ясамальском районе Баку произошло ДТП

В Ясамальском районе Баку на кольцевой дороге произошло ДТП.

Об этом сообщили Report в Центе интеллектуального управления транспортом.

Из-за аварии образовалась пробка в направлении шоссе Баку-Сумгайыт.

Сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.