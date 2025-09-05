Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Ясамальском районе Баку произошло ДТП

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 20:52
    В Ясамальском районе Баку произошло ДТП

    В Ясамальском районе Баку на кольцевой дороге произошло ДТП.

    Об этом сообщили Report в Центе интеллектуального управления транспортом.

    Из-за аварии образовалась пробка в направлении шоссе Баку-Сумгайыт.

    Сотрудники полиции принимают меры по устранению затора.

    ДТП Баку Ясамальский район
