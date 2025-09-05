Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub, sıxlıq yaranıb
Hadisə
- 05 sentyabr, 2025
- 20:50
Yasamal rayonu, Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətində sıxlıq yaranıb.
Polis əməkdaşları sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür.
