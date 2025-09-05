İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub, sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 20:50
    Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub, sıxlıq yaranıb

    Yasamal rayonu, Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbindən Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətində sıxlıq yaranıb.

    Polis əməkdaşları sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür.

    В Ясамальском районе Баку произошло ДТП

