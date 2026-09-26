В Ярдымлы изъято 16 кг наркотиков, задержаны трое ранее судимых

В Ярдымлинском районе задержаны трое лиц, у которых изъято 16 кг наркотиков и 1340 наркосодержащих таблеток.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Задержанными оказались ранее судимые В.Шахбазов, И.Абышов и Н.Мамедли.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование.