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    В Ярдымлы изъято 16 кг наркотиков, задержаны трое ранее судимых

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 11:03
    В Ярдымлы изъято 16 кг наркотиков, задержаны трое ранее судимых

    В Ярдымлинском районе задержаны трое лиц, у которых изъято 16 кг наркотиков и 1340 наркосодержащих таблеток.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    Задержанными оказались ранее судимые В.Шахбазов, И.Абышов и Н.Мамедли.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    Yardımlıda 16 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
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