İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Yardımlıda 16 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 10:57
    Yardımlıda 16 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Yardımlıda 16 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Yardımlı Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hər üçü əvvəllər məhkum olunmuş V.Şahbazov, İ.Abışov və N.Məmmədli saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 16 kiloqram nakrotik və 1340 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır

    Narkotik maddələr Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Yardımlı
    В Ярдымлы изъято 16 кг наркотиков, задержаны трое ранее судимых
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti