İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Əzizi: Tehranın şərtləri icra olunana qədər Hörmüz boğazı açılmayacaq

    Region
    • 26 sentyabr, 2026
    • 22:48
    Əzizi: Tehranın şərtləri icra olunana qədər Hörmüz boğazı açılmayacaq

    Tehranın şərtləri icra olunana qədər Hörmüz boğazı yenidən açılmayacaq.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri İbrahim Əzizi bildirib.

    "Vaşinqton danışıqlar barədə yanlış anlayışa malikdir və yalnız güc dilini başa düşür. İran öz ərazisini müdafiə edir və hazırda vəziyyəti sabitdir", - o vurğulayıb.

    İ. Əzizinin sözlərinə görə, İranın kəşfiyyat orqanları hər yerdə mövcuddur:

    "Vaşinqton öz strateji hesablamalarında səhvə yol verib və İrana qarşı müharibənin gedişatında nəzərdə tutulan hədəflərinə çatmayıb".

    Xatırladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklifini rədd edib.

    İbrahim Əzizi Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazında gərginlik
    MiniBoss
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